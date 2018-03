Jaap (26) uit Handel stierf aan hersentumor: 'Zonder hem verder blijft klote'

Video Hoop, liefde, licht, vertrouwen en vergeving... dat is de Passion in Milheeze

14:32 MILHEEZE - ,,De Passion is een bekend verhaal waar we helaas geen letter aan kunnen veranderen", aldus verteller Joost Meulendijks zaterdagavond in Milheeze tijdens de Passion-uitvoering. Naar schatting enkele duizenden mensen kwamen naar Milheeze om in de buitenlucht naar de vertolking van het paasverhaal te komen luisteren en kijken.