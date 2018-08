Jarig Zebrafestival Gemert dit keer gratis

,,Goeie muziek van groepen die nog niet zo bekend zijn. Dat is Zebra. We willen kwaliteit neerzetten en een gevarieerd programma bieden. Er zit voor iedereen wat bij.”

Dat zegt woordvoerder Bauke van der Berg van Zebra, het jaarlijkse muziekfestijn in De Bunker in Gemert dat komend weekeind gehouden wordt. Thema dit jaar is ‘Back To The Future’. Dat levert een mooie line-up op met bands die eerder al succesvol waren én nieuw aanstormend talent.

Ook zijn er wat veranderingen. De belangrijkste is: de toegang tot Zebra is dit jaar gratis vanwege het dertigjarig bestaan. ,,Het is natuurlijk wel een risico. Bands kosten veel geld en ook aankleding, podium en dergelijke zijn duur. Maar we hebben de knoop doorgehakt en we doen het. We hopen dat de extra baromzet door het grotere aantal bezoekers genoeg oplevert. Hopelijk komen er ook wat meer jongeren op af,” aldus Van der Berg.

Sinds vorig jaar is ook de tent verdwenen. ,,We hebben veel positieve reacties gehad op het nieuwe buitenpodium. Iedereen, ook de bezoekers op de banken van het terras, heeft daarmee veel beter zicht op de band. Voor de beleving van de muziek is dat veel beter dan zo'n afgesloten tent.”

Dit jaar gaan twee bars tijdens de ‘Bar Wars’ op ludieke wijze klanten trekken. Eén bar verkoopt alleen speciaalbiertjes, de andere zomerse mixdrankjes, met of zonder alcohol. De dj's passen hun muziek erop aan.