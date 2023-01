Jongeman neergestoken bij ruzie op veldje in Den Bosch

update + videoDEN BOSCH - Een man is maandagavond gewond geraakt bij een ruzie op een veldje aan de Orthensedonk in Den Bosch. Hij werd meerdere keren met een mes neergestoken. Een andere man is ook gewond geraakt bij het conflict.

De hulpdiensten rukten rond 18.20 uur uit naar het veld waar de ruzie had plaatsgevonden. Vlak daarvoor was een steen door een ruit gegooid in de wijk, waarna een vechtpartij was ontstaan.

Volgens de politie raakte een jongeman gewond, doordat hij met een mes meerdere keren was gestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter die was opgeroepen landde uiteindelijk niet. Een ander raakte gewond bij de vechtpartij. Ook hij is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is aanwezig en doet onderzoek. Getuigen worden gehoord en ook het slachtoffer, als dat medisch gezien mogelijk is, zo laat een woordvoerder van de politie Oost-Brabant weten. Er is nog niemand aangehouden. De politie zoekt naar een groep van zo'n vijf man, die mogelijk betrokken is geweest bij het conflict.

Gewonde bij steekpartij in Den Bosch.

