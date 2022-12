Jos Kieboom, Amadeiro XXIII, overleden: ‘Hij was een van de beste prinsen die Oeteldonk heeft gehad’

In memoriam 1938-2022DEN BOSCH - ,,Hij was een van de beste prinsen die Oeteldonk heeft gehad.’’ Dat zegt Bertie van den Heuvel, voormalig voorzitter van de folkloristische fanfare De Kikvorschen, over Jos Kieboom die van 1983 tot 1997 de rol vertolkte aan Amadeiro XXIII. Jos Kieboom overleed afgelopen woensdagnacht op 84-jarige leeftijd in zijn woning in Scheveningen.

,,Hij was maandenlang ziek. Daarom liet hij mij een paar weken geleden telefonisch weten dat hij niet naar mijn afscheid als voorzitter van de Kikvorschen kon komen’’, zegt Van den Heuvel over de in Raamsdonksveer geboren Scheveninger. ,,Hij was enorm attent. Als er iets aan de hand was dan probeerde hij te helpen’’, aldus Van den Heuvel.

Bij zijn afscheid als Amadeiro XXIII werd Jos Kieboom door toenmalig burgemeester Ton Rombouts omschreven als ‘een ware ambassadeur van het Oeteldonkse carnaval’. Bij die gelegenheid werd hem de Jeroen Boschpenning overhandigd.

Ruud Lubbers en Wim Kok

Het was voor het eerst dat het Oeteldonks parlement in een speciale vergadering afscheid nam van een Amadeiro. Jos Kieboom was onder meer bijzonder omdat hij jarenlang adviseur was van minister Ruud Lubbers en Wim Kok. Hij ging in 1995 namens het ministerie van Economische Zaken naar Singapore als industrieel attaché.

Vanuit Singapore moest hij buitenlandse investeerders uit Zuidoost-Azië voor Nederland interesseren. Maar dat had geen gevolgen voor zijn heerschappij over Oeteldonk. ,,Hij vond het fijn om het politieke protocol af en toe te verruilen voor het carnavalsprotocol in Oeteldonk. Die combinatie sprak hem aan’’, zegt Rinske van Kasteren, minister van Pers, Publiciteit en Communicatie (PPC) van de Oeteldonksche Club.

Na het afscheid bleef hij Oeteldonk bezoeken tijdens carnaval. Ook vorig jaar zat hij in een koets om te genieten van het feest waarbij hij jarenlang een hoofdrol vertolkte.

De uitvaart van Jos Kieboom is in besloten kring.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.