Justitie volhardt: bij doodsteken Jordy Gruijters was sprake van noodweer

Je spieren in beeld tijdens het sporten? Dat kan, dankzij deze innovatie­ve sportbrace uit Eindhoven

EINDHOVEN – Zien hoe de vezels in een spier zich aanspannen tijdens het sporten. Dat is mogelijk, dankzij Usono uit Eindhoven. En wie weet kan de sportbrace in de toekomst zelfs blessures voorkomen.

22 december