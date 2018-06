De zeskamp lééft in Bakel

8:03 Bakel - ,,Goed gedaan jongens, super zeg." Coach Linda moedigt haar team De Zeskampie's aan. Een van de honderd teams die dit weekend meedoen aan de Zeskamp in Bakel. Duizend deelnemers strijden over twee dagen om de titel. ,,Dit is voor ons de eerste keer. We hebben tot nu toe bij alle waterspelen de hoogste score behaald."