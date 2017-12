Kingfish levert straks half miljoen kilo verse vis per jaar, dankzij Gemertse installaties

KATS - Aan de voet van de Zeelandbrug, nabij het dorpje Kats op het Zeeuwse platteland valt de enorme hal van Kingfish op. Daar wordt gebouwd aan een megagrote viskwekerij. Eric van Houtum, directeur van R&R Systems in Gemert, loopt tussen de grote ronde visbakken alsof hij er thuis is. "Dat ben ik eigenlijk ook, want ik ben al drie jaar bij het project betrokken. Eigenaar Kees Kloet belde me met de vraag of ik slimme energiesystemen wilde ontwerpen en bouwen voor zijn plan. Ik ken hem al twintig jaar, toen heb ik dat al gedaan voor een tarbot viskwekerij. Dus ja, dat wilde ik wel."

In een loods bij de nieuwbouw kweekt Kees Kloet al enkele jaren vis. Hij ziet zoveel mogelijkheden dat hij samen met investeerders 18 miljoen euro bij elkaar heeft gebracht voor de nieuwe kwekerij. "We gaan hier 500 ton vis per jaar kweken", zegt Kloet. "Dat kan omdat we de biologie van het beestje goed doorhebben. Vis is koudbloedig en dus afhankelijk van de temperatuur van het water. Als je die goed regelt, dan kweek je de vis in een jaar op. Om de temperatuur op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te regelen hebben we Eric ingeschakeld."

Van Houtum zag direct dat zijn systemen hier kunnen werken. "De opdracht is om het water waarin de vis leeft constant op 24 graden te houden. Dat valt niet mee, want het wordt met 80 kubieke meter zeewater per uur ververst. In de zomer is dat nog te overzien, want dan is dat water tussen de 15 en 20 graden. Maar in de winter is het onder de 5 graden. Als je dat met gas wilt verwarmen, dan stook je je te barsten."

Op de website van Kingfish wordt het milieuvriendelijk karakter van de vis als verkoopargument gebruikt. Er is niet eens een gasaansluiting, wel staan er windturbines in de buurt en zonnecellen op het dak. "De kunst is om warmte uit het water te halen voor het terug de zee in gaat, om daarmee het verse water op temperatuur te brengen", legt Van Houtum uit, terwijl hij over een betonnen vloer loopt. "Onder deze vloer liggen grote goten, waardoorheen het warme gebruikte water wordt afgevoerd. In die goten hebben we onze warmtewisselaars gemonteerd, waardoor vers water stroomt. Hier vindt dus de eerste uitwisseling van warmte plaats."

Hier hoort een stukje geschiedenis van R&R Systems bij. Van Houtum is een boerenzoon die voorbestemd was het varkensbedrijf van zijn vader over te nemen. Hij beet zich vast in het destijds actuele ammoniakprobleem. "Ik heb een mestkoelsysteem ontwikkeld met kunststof warmtewisselaars die bovenop de mest drijven. Dat systeem dringt de ammoniakuitstoot met ruim 70 procent terug. Die warmtewisselaars bleken ook geschikt voor andere vormen van warmteuitwisseling. Bijvoorbeeld in vloerverwarming of bij het gebruik van restwarmte met warmtepompen."

Met dat product als basis is het bedrijf van Van Houtum uitgegroeid tot een fabriek en installatiebedrijf met dertig werknemers. "Ik heb nog steeds veel klanten in de agrarische hoek, bijvoorbeeld om er warmte uit ventilatielucht van de stallen te halen en te gebruiken voor het verwarmen van stallen en woonruimte.Maar op welk bedrijf ik ook kom, er is bijna altijd een mogelijkheid met een warmtepomp en -wisselaars energiewinst te boeken. Het werkt altijd zo dat ik vrij nauwkeurig kan aangeven binnen hoeveel jaar de investering is terugverdiend."

Dat geldt dus ook voor de omvangrijke installaties die Van Houtum heeft aangelegd bij Kingfish. Hij laat een batterij van tien forse warmtepompen zien die met een spaghetti aan leidingen zijn verbonden met een groot buffervat. "Het afvalwater geeft in die ondergrondse goten al veel van zijn warmte af aan het verse water, dat van 5 naar 15 graden Celsius stijgt. Maar dan zijn we er nog niet. Het afvalwater is dan nog steeds zo'n 18 graden. Deze warmtepompen koelen dat terug naar zo'n 10 graden, voordat het de zee weer in gaat. Deze pompen gebruiken deze warmte om het verse water een graad of tien verder op te hogen, waarna dit klaar is voor gebruik in de visbakken."

