Kleindiervereniging Oost-Brabant stopt na bijna 70 jaar

GEMERT/LAARBEEK Na bijna zeventig jaar hebben de veertig leden van de Kleindier Sport Vereniging (KSV) Oost-Brabant besloten ermee te stoppen. Het geld dat nog in de clubkas zat, zo'n 12.000 euro, is aan andere verenigingen uitgedeeld.

Het bestuur van de kleindiervereniging is bij het besluit om te stoppen niet over één nacht ijs gegaan. ,,We waren al een hele tijd aan het worstelen", vertelt Henri van Alphen uit Boerdonk, die tot op het moment van opheffing als interim-voorzitter heeft gefungeerd. ,,Maar we wilden het wel op een correcte manier , met instemming van de leden, afsluiten. Dat is nu gebeurd."

Volgens Van Alphen zijn er meerdere oorzaken die tot het rigoureuze besluit hebben geleid. De belangrijkste reden is in zijn ogen het gebrek aan jonge aanwas. ,,Ooit hadden we wel 600 dieren op een show, de laatste jaren waren het er hooguit tachtig. En omdat er steeds minder deelnemers waren, werd het animo om mee te doen ook steeds minder, dan is het geen competitie meer. En dan kom je in een neerwaartse spiraal."

De afgelopen jaren is de jaarlijkse show van de van oorsprong Gemertse vereniging overigens om verschillende redenen niet doorgegaan. Onder meer de vogelgriep en het konijnenvirus gooiden herhaaldelijk roet in het eten.

Inenten

De vele regels zijn volgens Van Alphen dan ook mede debet aan het opdoeken van de vereniging. ,,Als je aan een show wil meedoen, moet je al in de zomer gaan inenten tegen de vogelgriep", noemt hij als voorbeeld.

Het houden van dieren als kippen, sierduiven, konijnen en watervogels is ook steeds lastiger geworden. ,,In een woonwijk mag je bijna niks meer. Een paar konijnen gaat nog net, maar een haan wordt bijvoorbeeld niet meer getolereerd." Volgens de Boerdonkenaar bestond het ledenbestand traditiegetrouw dan ook vooral uit mannen op leeftijd die van jongs af aan in het buitengebied wonen. ,,Daar heb je de ruimte. Maar als de kinderen in eerste instantie ook enthousiast zijn, haken ze toch af op het moment dat ze in een woonwijk gaan wonen."

Moeilijk

Volgens Van Alphen staat opheffing van KSV Oost-Brabant niet op zichzelf. ,,Er zijn er meer die het moeilijk hebben. In deze regio zitten nog grote verenigingen in Liessel en Schijndel, met nu nog actieve leden. Maar ik moet nog zien dat die over tien, vijftien jaar ook nog bestaan."