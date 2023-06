Lekker weer in Gemert-Bakel vandaag

Miljoenen over in Meierij­stad. ‘We zijn toch geen bedrijf dat winst moet maken?’

MEIERIJSTAD - In de zes jaar dat Meierijstad bestaat houdt de fusiegemeente elk jaar miljoenen over op de begroting. In 2022 zelfs 24 miljoen euro. Dat voelt ongemakkelijk voor raadsleden: vragen we niet structureel te veel OZB aan onze inwoners?