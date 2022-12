Liften Paleisbrug ‘hadden al drie keer gemaakt kunnen worden’, maar gemeente zegt van niks te weten

Noodgedwon­gen bereidt het Elkerliek zich, net als alle ziekenhui­zen, voor op een andere toekomst: ‘We zijn geen huis van zieken meer’

HELMOND - De vraag naar zorg neemt toe, maar het personeel groeit niet (meer) mee. Ziekenhuizen bereiden zich noodgedwongen voor op een heel andere toekomst. Hoe ernstig is de situatie eigenlijk? Wat staat patiënten te wachten? We legden de vinger aan de pols in het Helmondse Elkerliek ziekenhuis.

20 december