Lintje voor Mortelse Helma Verhelst

Na 45 jaar zwaait Frank van den Heuvel 'Mister MVC' af

25 mei DE MORTEL - Hij moet even nadenken, maar nee. Volgens Frank van den Heuvel (69) zijn er niet veel mensen meer in leven die bij de oprichtingsvergadering van voetbalclub MVC waren. Het is 1973 en samen met wijlen Leo van Beek en Jan van de Crommenacker heeft van den Heuvel het besluit genomen om een eigen voetbalclub te beginnen. ,,Er waren zo'n dertig mensen bij Café Van den Ven. Iemand moest die avond het woord doen. Ik werd naar voren geschoven. Automatisch werd ik dan ook de eerste voorzitter van de Mortelse Voetbal Club."