Literair Café met schrijver Arthur Japin

Veghelaar weet niet hoe wapens in zijn auto belandden, officier eist vijftien maanden cel

SON EN BREUGEL - Hoe het precies kwam wist de 22-jarige man uit Veghel ook niet, maar ineens lagen er twee semi-automatische wapens in zijn auto. Wellicht achtergelaten door zijn passagiere, waar hij niks over kon vertellen en die door niemand is gezien.