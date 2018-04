Lokale Realisten & D66 valt buiten boot in Gemert-Bakel

Gemert maakt zich op voor 21e Grooët Gímmers Dikteej

4 april GEMERT - Wie zijn kennis van het Gímmers wil testen of wie denkt dat die kennis groot genoeg is, kan donderdag 12 april meedoen aan het jaarlijkse Grooët Gímmers Dikteej dat wordt gehouden in het Boerenbondsmuseum in Gemert.