'Luchtwassers werken veel slechter dan gedacht'

video Gemert-Bakel is 'ook een mooie plek'

20 maart GEMERT-BAKEL - Stefan Schevers (42) verruilt per 8 april de parochie H. Franciscus in Maasdriel en Zaltbommel voor de parochie H. Willibrordus in Gemert-Bakel. ,,Je hebt niet veel nodig om de waarachtigheid van het leven te ervaren."