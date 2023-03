Luciferdoosjes bij expositie Foto Expressie Groep Gemert

ASML-ers gaan los in Muziekge­bouw: ‘Ik zag de manager in een sam­ba-band’

EINDHOVEN - Dansen en zingen om je werk bij ASML even te vergeten, het Muziekgebouw in Eindhoven was een zaterdagavond lang ondergedompeld in de verschillende culturen die het bedrijf rijk is. Genieten van artistieke kanten van collega's.