Magische kerstvoorstelling D’Irque & Fien geschikt voor jong én oud

Wat: Kerstvoorstelling Carrousel des Moutons van D’Írque & Fien, met Dirk Van Boxelaere en Fien van Herwegen

Waar: Verkadefabriek

Wanneer: woensdag 28 december

Volledig scherm Maaike Maas © Chris Korsten

‘De voorstelling was circusachtig, mede dankzij de techniek’

Maaike Maas (13) uit Den Bosch

„De man wilde vooral slapen, de vrouw pianospelen. Ze plaagden elkaar zonder een woord te zeggen, maar zaten uiteindelijk op één lijn. Dat vind ik mooi, ik hou niet van ruzie. De voorstelling was circusachtig, mede dankzij de techniek die de piano liet rondvliegen. Héél knap gedaan. Een minpuntje was wel dat de muziek weinig variatie kende; misschien was dat juist de bedoeling. Regelmatig heb ik moeten lachen. Het leukste was de scène waarbij de man in z’n onderbroek wat stond te hannesen. Zag er best dom uit, haha. Verder vond ik de tijdsduur perfect. Het was zeker niet langdradig.”

Volledig scherm Gaby Westelaken © Chris Korsten

‘Een familievoorstelling vol verrassingen’

Gaby Westelaken (56) uit Den Bosch

„Een familievoorstelling in een intieme setting, overigens zonder enige link met de kerst. Eentje vol verrassingen, waardoor het bleef boeien. Alleen al die zwevende piano, hoe verzin je het! De pianiste leek muzikaal aardig onderlegd, maar het samenspel met haar mannelijke partner was van grotere waarde. Vanwege zijn lenigheid en souplesse manifesteerde hij zich min of meer als een circusartiest. Jongleren kon-ie óók, al was dat niet spectaculair. Méér acteurs waren er in feite niet nodig tijdens deze feelgood-vertoning met een open einde en voldoende ruimte voor eigen interpretaties.”

Volledig scherm Jasmine Boor © Chris Korsten

‘Er ontstaan meerdere lagen, die je daarna als een ui af kunt pellen’

Jasmine Boor (24) uit Tilburg

„Het thema dromen, met inbegrip van diverse powernaps, heb ik als de rode draad ervaren. Af en toe kreeg het publiek een goocheltruc voorgeschoteld, wat leidde tot onverwachte gebeurtenissen en soms een eindeloze fantasie. Hierdoor ontstaan automatisch meerdere lagen, die je daarna als een ui af kunt pellen. Het meisje uit het publiek (de 8-jarige Robin Broks uit Den Bosch, red.) deed het goed als podiumgast. Zó goed dat ik zelfs even begon te twijfelen over het spontane karakter van haar optreden. Het minimalistische decor was voldoende om het verhaal te ondersteunen.”