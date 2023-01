Man (31) uit Krimpen aan de Lek overlijdt bij ernstig auto-ongeval in Den Bosch

met videoEen 31-jarige man uit Krimpen aan de Lek is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden bij een ernstig auto-ongeval in Den Bosch. De auto kwam aan de Vlijmenseweg in het water terecht. Dat meldt de politie.