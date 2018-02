Meningen verdeeld over bouwplan voor VELT-tuinen in Gemert

GEMERT - Is het wel of geen goed idee om woningen te bouwen op de plek van de VELT-tuinen in Gemert, als onderdeel van een nieuw kasteelplan ? Deze krant peilde dit weekend de meningen tijdens een cursus manden vlechten in de Tuinkamer van de natuurvereniging.

Beginnend mandenvlechter Bert Visser uit Handel, sinds jaar en dag lid van de Gemertse tak van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT), zou het eeuwig zonde vinden. ,,Ik zou hier zeker geen huizen bouwen. Het heeft járen gekost om dit gebied te krijgen zoals het nu is. De echte waarde van de grond dringt niet door, die heeft niks met geld te maken. We zijn afhankelijk van het leven in de bodem. Dat moet je koesteren."

Visser is deze middag in het VELT-gebouwtje op het 'Heerlijck Hopveld', zoals de VELT-tuinen heten, één van de zestien deelnemers aan een cursus 'ambachtelijk manden vlechten'. Onder de bezielende leiding van docent Jack de Cock uit Stevensbeek leren de cursisten een eenvoudige mand van wilgentenen te maken. Een heerlijke hobby, noemt De Cock het. ,,Je bent lekker met je handen bezig en het maakt je hoofd leeg."

Woningen bouwen

De meeste cursisten komen van buiten Gemert en hebben niet of nauwelijks weet van de jongste plannen rondom het Gemertse kasteel. Bas van de Laar van BL Huisvesting, de nieuwe eigenaar, wil in en bij het kasteel onder meer een hotel, restaurant, theater en conferentie-oord onderbrengen. Om dat financieel rond te krijgen, wil de ontwikkelaar op een aantal plaatsen in de omgeving woningen bouwen. De VELT-tuin, eigendom van de gemeente, is een van die beoogde plekken.

De meeste van de ongeveer dertig actieve VELT-vrijwilligers zijn volgens vrijwilligster Rees van Gemert 'toch wel van het plan geschrokken'. ,,Vooral ook omdat ze het niet hadden zien aankomen." Toch wil dat volgens VELT-voorzitter Ido Cranen niet zeggen dat alle leden per saldo tegen het plan zijn. ,,De meningen zijn verdeeld. De een ziet het als een nieuwe kans, een nieuwe toekomst, maar anderen zeggen weer dat dit offer niet nodig is."