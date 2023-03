Millusse Mens Tjeu van Ansem doet het vooral voor de kinderen: ‘Om al die blije, tevreden gezichten’

Formule 1 in het klein op circuit in Helmond: Mach One houdt seizoens­ope­ner met deelnemers uit binnen- en buitenland

HELMOND – Niet veel mensen weten ervan, maar in Helmond vindt de Formule 1 in het klein plaats. Modelautovereniging Mach One houdt komend weekend de seizoensopening met deelnemers uit Nederland, België en Duitsland.