Mortelse bloemist 2e op NK

Bloemist uit De Mortel maakt furore

4 september DE MORTEL - Dat Tom Siebers wonderlijke kunstwerken kan maken met bloemen, was een paar jaar geleden al te zien in het programma Hollands Beste Bloemstylist. Daarin schopte de Mortelse bloemist (30) het tot de vierde plaats. Op het NK bloemsierkunst in Veenendaal hoopt Siebers het dinsdag en woensdag nog beter te doen.