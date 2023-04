Na een longembolie, hartstilstand en coma knokt Jonne (24) zich terug: ‘Mijn toekomst wordt geweldig’

reconstructie Hoe een Eindhoven­se wethouder Signify voor 7 ton bestellin­gen probeerde te bezorgen

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven heeft concurrenten van Signify vorig jaar buitenspel gezet bij de invoering van een subsidie voor luchtreinigers in klaslokalen. De regeling was volledig gebaseerd op apparatuur van Signify en het bedrijf was nauw betrokken bij de opzet.