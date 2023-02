Nichtjes (16 en 14) uit Gemert weer terecht

In Herinnering Els den Boef (1951-2022) had geluk in de liefde, maar pech met haar gezondheid

EINDHOVEN - Els den Boef-van Rooij had in haar leven al heel wat artsen en ziekenhuizen gezien. Met haar gezondheid heeft ze niet bepaald geluk gehad. Maar wat de liefde betreft wel; ze had haar Jan die haar op handen droeg en tot op het laatst voor haar zorgde. Els overleed vorig jaar op 3 juni op 70-jarige leeftijd.