Nieuwbouwplan Fuse lijkt kansloos in Gemert-Bakelse politiek

Automobi­list rijdt tegen lantaarn­paal in Bakel en neemt de benen, politie op zoek

BAKEL - Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag in Bakel tegen een lantaarnpaal gereden en er daarna vandoor gegaan. Op het moment dat de politie in de Emmastraat kwam kijken, troffen agenten alleen de verlaten auto en de omgebogen lantaarn aan.