Nieuwe, grotere raad Gemert-Bakel van start

De nieuwe raadsleden, verdeeld over vijf fracties, werden door burgemeester Michiel van Veen officieel geïnstalleerd. ,,Gemert-Bakel heeft lang moeten wachten op die felbegeerde 23 zetels", sprak burgemeester Van Veen. De gemeente heeft de 2 extra zetels te danken aan de geboorte van de 30.000e inwoner, eind 2016 in De Rips.

De gemiddelde leeftijd van de nieuwe Gemert-Bakelse gemeenteraad is 50,5 jaar. De verdeling man-vrouw is 13-50. ,,In de Gemert-Bakelse gemeenteraad dus geen onderwerp van discussie", constateerde de burgemeester. Die verhouding kan overigens nog wel veranderen als er raadsleden doorschuiven naar wethoudersposten.