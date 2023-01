Nieuwe ‘Italiaan’ in Hinthamerstraat: kazen, verse pasta’s, belegde broodjes en afhaalmaaltijden

PS­V-huur­ling Timo Baumgartl overweegt vertrek bij Union Berlin, overleg is aanstaande

De door PSV aan Union Berlin verhuurde Timo Baumgartl is ontevreden over zijn sportieve situatie in Duitsland. Dat bevestigen bronnen in zijn omgeving. De 26-jarige centrale verdediger wil weg als hij niet voldoende meer aan spelen toekomt. Baumgartl zat afgelopen weekend niet bij de wedstrijdselectie bij de huidige nummer twee van Duitsland.

11:03