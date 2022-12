Nieuwe kerncentrales doen niets af aan Brabantse ambitie voor kernenergie

DEN BOSCH - Dat Brabant niet in beeld is voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil laten bouwen, betekent niet dat de provincie haar interesse in nucleaire energie verliest. Integendeel. De Brabantse inspanningen voor innovaties op het gebied van kernenergie gaan onverminderd door.

Voor de bouw van twee kerncentrales geniet het Zeeuwse Borssele de voorkeur van het kabinet. Brabant is daar allesbehalve rouwig om; de provincie zag zelf al geen heil in de komst van de twee ‘reguliere’ reactoren. Die moeten in 2035 draaien en tot 13 procent van de elektriciteit opwekken in Nederland.

Gesmoltenzoutreactor

Brabant kijkt verder vooruit, naar een nieuwe generatie reactoren die naar verwachting pas na 2040 op de markt komen. De provincie stak eerder dit jaar 850.000 euro in de ontwikkeling van een gesmoltenzoutreactor. Het geld is onder meer nodig voor experimenten. Zo bekijkt onderzoeksinstituut Differ uit Eindhoven welke materialen geschikt zijn voor de wanden en buizen in een kerncentrale van de vierde generatie.

De keuze voor Zeeland voor twee nieuwe centrales staat voor Brabant los van de inspanningen die de provincie doet voor de kernreactoren van de toekomst. Een van de betrokken partijen stelt dat het best eens tot 2050 kan duren voordat die in bedrijf zijn. Of ze tegen die tijd in Brabant komen te staan, is een vraag die de komende tien jaar waarschijnlijk nog niet speelt. De regering kiest uiteindelijk voor een locatie.

Peperduur

In het jaar dat Forum voor Democratie mee het bewind voerde in Brabant, groeide de aandacht voor kernenergie. De provincie liet TNO en NRG onderzoek doen naar de mogelijkheden. De conclusie van begin vorig jaar: het is peperduur en duurt minstens twintig jaar.

Toch bleef toenmalig provinciebestuurder Eric de Bie (FvD) enthousiast, op weg naar ‘een brede Brabantse energiemix’. Een kerncentrale neemt minder ruimte in dan al die wind- en zonneparken en is niet afhankelijk van het weer, zo sprak hij. ,,Regeren is vooruitzien.” Het huidige provinciebestuur zonder FvD is terughoudender: ‘Kernenergie is een vraag voor de toekomst, en een discussie die in eerste instantie op landelijk niveau wordt gevoerd.’ Ook zonder FvD mee aan het roer, investeerde Brabant dus 850.000 euro in ontwikkelingen voor kernenergie.

Het kabinet heeft de Brabantse inspanningen in het snotje. maar weet zelf nog niet of er na 2035 meer nieuwe kerncentrales nodig zijn om de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Het grote doel blijft helder: de productie van elektriciteit uiterlijk in 2040 CO2-neutraal maken. ,,Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling”, schreef energieminister Rob Jetten vrijdag in zijn brief aan de Tweede Kamer.