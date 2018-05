Nieuwe single voor Inge van Asseldonk uit Gemert

Bijeen­komst voor singles in Gemert voorziet in behoefte: 'Ik wil hier wel een mooi vrouwke vinden. Liefst een stuk jonger'

29 april GEMERT - Datingsites zijn echt niks. Alleen de kroeg in is ook niet alles. Een terrasje pikken is leuker met tweeën dan alleen en wie wil er 's ochtends niet liever wakker worden met iemand aan zijn zij...