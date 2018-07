Onverhard pad in Bakel eenzijdig afgesloten

Tentoon­stel­ling over vliegtuig­cras­hes tijdens WOII in Ge­mert-Ba­kel: 'Je moet de mensen wakker houden'

12 juli GEMERT - In Gemert-Bakel is voor het eerst in kaart gebracht hoeveel vliegtuigen er tijdens de Tweede Wereldoorlog binnen de gemeentegrenzen zijn neergestort. ,,Elke crash vertelt een verschrikkelijk verhaal."