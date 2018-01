OPA Gemert-Bakel kon geen vuist maken

GEMERT - Gemert-Bakel was vier jaar geleden een van de weinige gemeenten waar OPA als nieuwkomer in de gemeenteraad kwam. Raadslid Frans Faeles houdt het nu ook voor gezien. 'De partijoprichter belde nooit terug.'

Nee, het schoolzwemmen is niet terug in Gemert-Bakel, ook al was het vier jaar geleden een van de speerpunten van OPA. ,,Ik had ook niet verwacht dat ik die twintig speerpunten stuk voor stuk zou kunnen realiseren", stelt Frans Faeles (70) uit Gemert, nu bijna vier jaar enig OPA-raadslid in Gemert-Bakel. Toch heeft hij, vindt hij zelf, wel degelijk iets bereikt. ,,De andere partijen hebben nu ook meer oog voor ouderen, of breder nog: voor kwetsbare groepen. En dat is winst."

Ouderen Politiek Actief (OPA) werd vijf jaar geleden opgericht door 'politiek ondernemer' Dick Schouw, eerder onder meer betrokken bij 50Plus, Trots op Nederland en de Piratenpartij. Frans Faeles hoorde in de zomer van 2013 voor het eerst van OPA, toen iemand in de buurt hem erop attent maakte. ,,Ik was toen al een paar maanden weg bij de lokale VVD, puur uit onvrede."

Faeles, zelf opa van een kleinzoon, was gedurende een vijftal jaren onder meer burgercommissielid en bestuurslid bij de Gemert-Bakelse liberalen. ,,Maar op een gegeven moment was ik er klaar mee, met de manier van werken bij die partij. Als voorbeeld noemt hij achterbanbesprekingen waarin een bepaald partijstandpunt werd geformuleerd. ,,Maar vervolgens bleef het in de raad vanuit de VVD oorverdovend stil."

Wat sprak u zo aan in de OPA-beweging?

,,Ik had voor mezelf het gevoel dat het nog niet klaar was, ik en de politiek. Ik miste de vuist op tafel in het gemeentehuis. Ik wilde iets voor de mensen betekenen en dan met name voor de kwetsbare groepen en kinderen. OPA had datzelfde uitgangspunt. Dick Schouw kwam niet lang na mijn telefoontje op de koffie. Hij zei: jij bent onze man."

Daarna ging het snel. Faeles slaagde erin een lijst met liefst dertig namen samen te stellen en stelde zelf een lijstje met twintig speerpunten op. ,,Zo'n dik partijprogramma, daar heb je niks aan, dat moeten die grote partijen maar doen. In de politiek kun je van tevoren niet bedenken hoe iets loopt. Maar ik wilde wel een richting aangeven."

OPA was een landelijke beweging. Had u daar lokaal veel profijt van?

,,Eerlijk gezegd heb ik na de verkiezingen nooit meer iets van Schouw zelf of de partij gehoord. Ik heb vlak na de uitslag zijn voicemail nog ingesproken om te zeggen dat ik in de raad gekomen was, maar ben nooit teruggebeld." Voor het eerst mengt zijn vrouw Marij (70) zich nu in het gesprek. ,,Gewoon waardeloos", noemt zij het.

Schoolzwemmen, meer agenten op straat, goed onderhoud van wegen en fietspaden en de terugkeer van de wijkverpleegkundige: allemaal speerpunten die veel geld kosten. Tegelijkertijd pleitte u ook voor de verlaging van de ozb.

,,Dat klopt en bij de laatste begrotingsbehandeling was mijn stem doorslaggevend om de ozb daadwerkelijk met 1,5 procent te verlagen. Ik was het daarmee eens omdat de inwoners van Gemert-Bakel het de afgelopen jaren financieel flink voor de kiezen hebben gekregen. Dan mogen ze ook wel merken als het financieel weer wat beter gaat met de gemeente." Waar Faeles ook trots op is: de verlaging van de eigen bijdrage voor de Wmo. ,,Geweldig. Dat was echt een ding voor mij."