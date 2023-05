Overwegend bewolkt in Gemert-Bakel vanochtend

Het eindsig­naal komt voor FC Eindhoven twee minuten te laat, en dat is best wel typisch: ‘Het zit me dwars’

Ja, deze dreunt nog wel even na bij FC Eindhoven. Twee minuten, langer hoefden de blauw-witten niet stand te houden voor nieuw play-off-succes. Maar uit bij Almere City ging het - typisch genoeg - in blessuretijd mis, en in de verlenging spatte de promotiedroom helemaal uiteen: 3-1.