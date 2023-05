Peelgemeenten willen steun van provincies tegen heropening vliegbasis Vredepeel

Van crimineel naar beleidsme­de­wer­ker; levensver­haal Toon Walravens maakt grote indruk

HELMOND - Ooit was hij leider van een criminele organisatie, maar tijdens een lange gevangenisstraf kwam het besef dat het echt anders moest. Toon Walravens vocht zich terug in de maatschappij en werd beleidsmedewerker bij de Woenselse Poort. Zijn leven is nu verfilmd.