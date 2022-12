Politie begint vat te krijgen op de netwerken achter illegale vuurwerkhandel: ‘Maar de vraag naar heftig vuurwerk groeit’

Nog even en dan krijgt de rammelende Super Sociaal Bus voor minima in Laarbeek vervanging

BEEK EN DONK - Alweer een aantal jaar rijdt de Super Sociaal Bus in Laarbeek rond, maar de wagen is dringend aan vervanging toe. ,,Als we niets doen, komt-ie uiteindelijk een keer stil te staan.”

22 december