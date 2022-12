Politie na vertonen van bewakingsbeelden aanslagen in Den Bosch: ‘Helaas nog geen tips’

Scooter

In het programma werden opnames vertoond van een bewakingscamera waarop is te zien dat een man om 03.30 uur een handgranaat hangt aan de gevel van de zonnestudio. Hij gooit iets brandends in de richting van de gevel en gaat er vandoor. Even later volgt een ontploffing door zwaar vuurwerk. De handgranaat werd de volgende dag verwijderd door medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Van de man zijn opnames vertoond waarop is te zien hoe hij er met een scooter vandoor gaat.