Politie vindt 3.000 kilo illegaal tabak en 200 xtc pillen bij inval in bedrijf in Rosmalen: kans op sluiting pand

‘Meneer Karel’ was een voorbeeld voor velen, betrokke­nen vereerd dat ze Veghels icoon mochten kennen

VEGHEL - De markante grondlegger van supermarktketen Jumbo, sportman in hart en nieren en muziekfanaat Karel van Eerd (84) is niet meer. Een zeer groot verlies, schetsen betrokkenen. ,,Karel was een ontzettend gepassioneerde man.”

16:33