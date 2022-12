Politie vindt vuurwerk in Den Bosch: 155 kilo in garagebox en 18 kilo in slaapkamer

Tientallen vluchtelin­gen zitten elders en niet zoals verwacht in Someren, enkelen wegge­stuurd

SOMEREN - Waar zijn die tachtig vluchtelingen gebleven die tot voor kort in crisisnoodopvangcentra in Helmond en Hapert zaten? In beide centra zaten er zo’n 220, terwijl in de nieuwe locatie in Someren momenteel slechts 140 vluchtelingen verblijven.

20 december