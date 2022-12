Politiek schoffelt jarenlang werk aan Proeftuin Elsendorp in één avond onderuit

De Hoof biedt vluchtelin­gen meer rust en privacy, voor twee maanden tenminste

SOMEREN - Meer privacy. En de zekerheid dat ze in ieder geval twee maanden op dezelfde plek kunnen blijven. Dat zijn de twee belangrijkste voordelen van een verblijf in De Hoof in Someren voor een groep vluchtelingen die al sinds afgelopen zomer in de regio Zuidoost-Brabant word opgevangen.

28 november