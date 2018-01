Portugees mysterie op De Kanthoeve in Bakel: Wat overkwam Rosa da Silva?

BAKEL - Duikers kamden de vijver uit, er werd met lijkhonden gezocht. Maar de Portugese Rosa da Silva werd nooit teruggevonden. Haar verdwijning van het recreatiepark De Kanthoeve in Bakel hangt al tien jaar in de mist.

In het huisje in Bakel waar ze woonde, woont nu iemand anders. De vrienden met wie ze optrok, zijn verder getrokken. En de collega’s met wie ze werkte, werken nu elders. Met haar verdwijning, nu bijna tien jaar geleden, zijn ook de herinneringen aan haar verdwenen. Rosa da Silva, Portugese van geboorte, lijkt vergeten. Tot nu. De politie heeft haar onopgeloste zaak op de nieuwe coldcasekalender geplaatst die bij alle Nederlandse gedetineerden in de cel komt te hangen. Het is een laatste poging om te achterhalen wat de toen 25-jarige vrouw in 2008 is overkomen.

Houten chalet

Rosa da Silva. De naam doet bij maar weinig mensen op De Kanthoeve direct een belletje rinkelen. De Portugese huurde een kamertje in een houten chalet op het recreatiepark in Bakel, nummertje 101. Buurvrouw Hanneke Schagen woonde er tien jaar geleden ook al: „Rosa da Silva, is dat die verdwenen Portugese? Goh, daar heb ik al lang niet aan gedacht”, vertelt ze. „Heel eerlijk: toen de politie hier aan de deur kwam, was de eerste keer dat ik over haar hoorde. Ik dacht dat de Portugees die destijds naast ons woonde, alleenstaand was."

Terug naar 10 maart 2008. Die maandagavond brengt Rosa een bezoek aan Poolse kennissen, iets verderop. Daarna ziet alleen haar Portugese huisgenoot haar nog om 23.30 uur als ze thuiskomt. Rond middernacht is er met een sms’je nog een laatste teken van leven. De volgende ochtend staat haar telefoon uit om daarna nooit meer te worden gebruikt.

Misdrijf

Het is volgens haar vrienden een teken dat er iets mis is. De politie keert haar slaapkamer daarop ondersteboven en treft er nagenoeg al haar persoonlijke spullen aan, alleen haar paspoort en portemonnee ontbreken. De paar honderd euro op haar bankrekening blijft niettemin onaangeroerd. Niemand hoort sindsdien nog iets over haar. Ook niet haar Belgische vriend met wie ze dan een paar maanden een relatie heeft. „Mijn onderbuikgevoel zegt dat haar iets is overkomen. Een ongeval of een misdrijf”, zegt rechercheur Peter Huskens een jaar na haar verdwijning in deze krant.

Dat heeft misschien ook te maken met de geruchten die na haar verdwijning naar boven komen, vooral over haar vorige relatie. „Haar ex en zij zouden beiden heroïne gebruiken en hij zou haar hebben mishandeld”, vertelt oud-collega Hetty Bolink. „Dat vertelden de Portugese collega’s, met wie zij veel contact had.” Het zijn verhalen die ook de politie bereiken, maar nooit konden worden onderbouwd.

Volledig scherm Rosa da Silva. © Politie

Lijkhonden

De politie zet niettemin vol in op de vermissingszaak. De recherche spreekt met allerlei bekenden van Rosa en mensen die in haar omgeving wonen. Ook met haar familie in Portugal wordt contact gezocht. Duikers kammen de vijver op De Kanthoeve uit en in de directe omgeving van het recreatiepark wordt met lijkhonden gezocht. Het levert allemaal niks op.

Rosa da Silva is klein, ongeveer 1.50 meter, en onopvallend. Stil ook. Het enige wat in het oog sprong is haar rode haar, een kleine tatoeage tussen haar duim en wijsvinger en de piercings in onder andere haar kin. „Ze was een mysterieus type”, vertelt Hetty Bolink, destijds haar baas bij Van Rooi Meat. Bij de vleesverwerker in Someren werkte Rosa op de inpakafdeling. „Ze was een stil meisje, sprak ook geen Nederlands. Rosie noemde ik haar altijd. Dat vond ze leuk.”

Schrik

Als de Portugese niet op haar werk verschijnt, maakt niemand zich meteen ongerust. „Ze vertelde een week eerder dat ze geld nodig had om terug te gaan naar Portugal, er was iets met haar moeder”, vertelt oud-collega Saïd Aoulad. „Dus ik ging er vanuit dat ze daar zat.” Volgens Bolink gebeurde het wel vaker dat arbeiders uit het buitenland ineens vertrokken. „Dat gevoel veranderde toen de politie iedereen kwam ondervragen. Het idee dat haar misschien iets was overkomen: Ik schrok me de pleuris.”

Haar verdwijning achtervolgt Aoulad al tien jaar. „Het steekt dat ik niet weet wat haar is overkomen.” Hij krijgt bijval van Bolink,die een paar weken terug nog even aan Rosa moest denken: „Ik ben heel blij dat er nu weer aandacht voor haar is. Dat er nog mensen zijn die aan haar denken. Het voelt goed dat ze nog niet is vergeten.”