Provincie schenkt tonnen voor subsidie van rijksmonumenten in Den Bosch, Vught en Sint-Michielsgestel

met video 70 miljoen jaar later toont CT-scan­ner in JBZ mogelijk embryo baby-dino in ei

DEN BOSCH/BOXTEL - Dinosauruseieren in een CT-scan. Het was een wonderlijk gezicht woensdagmiddag in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Enthousiaste curatoren van het Oertijdmuseum op zoek naar embryo’s van dino’s in 70 miljoen jaar oude eieren. ,,Yes, dit is waar we op hoopten.”

