Puzzel proeftuin Elsendorp na vallen en opstaan eindelijk gelegd

ELSENDORP - De puzzel is gelegd in Elsendorp, letterlijk en figuurlijk. Het ruimtelijke ordeningsproject Proeftuin Elsendop is afgerond. Nu is het woord aan de ondernemers in het buitengebied, ,,Zij zullen nu de nieuwe economie op het platteland rond ons dorp vorm moeten gaan geven”, zeggen Will Donkers en Tiny Jansen in koor.