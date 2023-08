René is Normaal-fan vanwege de saamhorigheid, hoewel Brabanders lang niet werden gepruimd

Vlieger­week­end in Zeeland: ‘De vis van Henk hangt nog in de boom’

ZEELAND - Wist je dat je zelfs in een sporthal kunt vliegeren? Dat er een vlieger in de vorm van een grote ring bestaat? En hoe haal je een gestrande vlieger uit een hoge boom? De leden van vliegervereniging Free Fun Flyers vertelden het graag, tijdens hun clubweekend in Zeeland