Schilderijen en quiltwerk te zien in de kapel Nazareth in Gemert

Ouderen sneller van ziekenhuis naar verpleeg­huis maar zorgen blijven groot; ‘De vraag is niet of het vastloopt. Dat zal zeker gebeuren’

EINDHOVEN - Het aantal ouderen in Zuidoost-Brabant dat bij gebrek aan plek in het verpleeghuis onnodig een bed bezet houdt in ziekenhuis, revalidatiecentrum of crisisopvang is in nog geen jaar tijd gehalveerd. Toch is er geen reden om te juichen, want de zorgen over de toekomst zijn groot.