Soms frietlucht en hier en daar een drinkbeker, maar échte overlast McDonald’s in Paleiskwartier blijft uit

Helmond Sport pakt door en strikt oud-spe­ler als nieuwe hoofdscout

Helmond Sport zit niet stil in december: naast een nieuwe technisch manager en een trainer is er ook een nieuwe hoofd scouting in aantocht. Dirk Jan Derksen (50) moet de positie van Eric Clijnk over gaan nemen. Het is de verwachting dat de oud-prof op korte termijn al gepresenteerd wordt.

21 december