Sportief kwartet heerst over de Knollekes in Boekel, met Tim Schuijers als prins

BOEKEL - Tim Schuijers is zaterdagavond onthuld als de 64ste prins carnaval van De Knollekes in Boekel. Tim d'n Urste heeft zijn broer Niek gevraagd als adjudant. Hun motto is dan ook: Mé dees bruurs wôr ut zeker bal, nooit meer naar huis dizze carnaval.

Tim (33) woont samen met Nicole van Sleeuwen (26) in Boekel. In het dagelijkse leven is hij gymdocent aan het Udens College en sportinstructeur bij Body Style Uden en Club PT in Boekel. Nicole werkt als podotherapeut bij Podotherapie Dennemann in Oss en Wijchen.

Adjudant Niek (31) is getrouwd met Marelke Schuijers-Rijkers (28) en woont ook in Boekel. Niek is projectleider bij Bouwbedrijf van de Ven uit Veghel en is daarnaast bierbrouwer cq ceo bij Brouwerij De Afpliszersen. Marelke werkt als verpleegkundig specialist bij de GGD op het consultatiebureau in Helmond.

Het is een sportief kwartet. Tim en Niek voetballen al van kleins af aan bij Boekel Sport en spelen al vele jaren samen in het eerste elftal. Waar de prins in zijn vrije tijd nog wat aan fitness doet, is het Niek die op maandagavond een potje zaalvoetbal speelt bij het team van StucForce. Daarnaast is waterskiën een hobby van ze. Nicole en Marelke zijn beide fanatieke hockeysters en spelen in het eerste van HC Boekel. Marelke doet ook graag een potje padel.

Ze zitten alle vier volop in het uitgaansleven en houden van een feestje.

Volledig scherm Vlnr adjudant Niek Schuijers, Marelke Schuijers-Rijkers, Nicole van Sleeuwen en prins Tim Schuijers. © CV Knollekes