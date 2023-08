PSV huurt Dest van FC Barcelona en denkt hem razendsnel in te kunnen zetten

PSV is erin geslaagd om met FC Barcelona overeenstemming te bereiken over het huren van Sergiño Dest. De back wordt, als alles meezit, zondag al medisch gekeurd in Eindhoven en kan dan direct aansluiten bij de ploeg. De clubs hebben nog wel een en ander af te ronden, maar de keuring mag alvast plaatsvinden. Dest komt voor een seizoen en PSV heeft ook een koopoptie bedongen.