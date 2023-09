Cliënt Woenselse Poort krijgt geen straf voor dreigemen­ten: ‘Hij was als een kat in het nauw’

EINDHOVEN - Dreigementen als ‘Ik laat je moeder huilen’ of ‘Ik schakel mensen in om je plat te leggen’, klinken hard, maar zijn niet per se strafbaar. De rechtbank stelt dat vast in het vonnis tegen een 32-jarige man die bij de Woenselse Poort deze woorden gebruikte.