Tennissen in De Rips was 'geen sport voor de hogere klassen'

DE RIPS - Het tenniscomplex in De Rips ligt er nog wat troosteloos bij. De hekken zijn weggehaald en in grote rollen op het pad gelegd. Iemand is bezig met een emmer en een sopje de palen rondom de velden te boenen.

,,Alles moet er tiptop uitzien komend weekend”, zegt voorzitter van de jubileumcommissie Joop van der Heijden. ,,Dan vieren we ons jubileum”. De Ripse Tennisvereniging Vereniging (TVR) is 25 jaar geleden opgericht door Emmy Jansen. ,,390 Handtekeningen heb ik opgehaald. Dat moesten er 100 zijn om subsidie te krijgen”, zegt ze trots. ,,Tijdens de carnaval ging ik de kroeg in. Met een biertje op werd een handtekening gemakkelijker gezet.”

De club werd voor jongeren opgericht. Er waren toentertijd niet zoveel sportverenigingen in het dorp. Korfbal voor de meisjes en voetbal voor de jongens. Jansen: ,,Wilde je individueel sporten, moest je gelijk verder weg.” ,,Vroeger was er ook geen fatsoenlijk transport naar de andere dorpen. En bij ons was tennissen betaalbaar en geen sport voor de hogere klasse”, vult commissielid Arno Hendriks aan.

Opgekrikt

Nadat het tennis in goede banen was geleid nam Ina Kroon het stokje over van Emmy Jansen. Het clubhuis was sobertjes gebouwd, maar wel door de Ripse gemeenschap. Later kwamen er douches en toiletten bij. ,,En het clubhuis werd een meter opgekrikt omdat het te laag was. Lange mensen stootten hun kop”, vertelt Ina.

Telde de vereniging bij oprichting 135 betalende leden, nu zijn dat er nog 60. Al is volgens Van der Heijden de trend positief. ,,Oud-leden komen weer terug en vorig jaar zijn er 15 nieuwe leden bijgekomen.” Ook tijdens het jubileum op 23 en 24 juni hoopt de vereniging stiekem op een aanwas van leden.

Clinic

Tijdens het feestweekend krijgen leden, oud-leden en de Ripse bevolking een gevarieerd programma voorgeschoteld. Zaterdag is er voor de leden een clinic You-Fo, een sport waarbij je een ring moet vangen met een speciale stick. Daarna een barbecue en reünie. Zondag is er een ochtendwandeling voor de leden en vanaf 14.00 uur open huis voor iedereen die TVR wil leren kennen.