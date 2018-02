Theater in kasteel Gemert 'misschien een gouden kans'

GEMERT - Verplaatsing van De Eendracht naar het kasteel in Gemert zou een optie kunnen zijn, bouwen in de omgeving van het kasteel ligt nog steeds gevoelig. 'Wat doe je met de anderen?'

Is het reëel om de theaterzaal van De Eendracht naar het kasteel te verplaatsen? ,,Natuurlijk, daar zijn vraagtekens bij te plaatsen. Maar ik schuif graag aan om de kansen en mogelijkheden te bekijken." Dat zegt Remko Boesveld, directeur-bestuurder van De Eendracht en KunstLokaal, in reactie op het plan van BL Huisvesting en The Attention Group om het theater naar het kasteel te brengen.

Cultuur

,,Het zou de totale beleving van het centrum zeker ten goede komen", stelt Boesveld, die 'blij is dat cultuur ook in het plan genoemd wordt'. Volgens Boesveld komt het kasteelplan op een moment dat er voor het Eendracht-gebouw aan de Sint Annastraat behoorlijk wat kosten aan zitten te komen.

,,Qua groot onderhoud moet er op de middellange termijn fors geïnvesteerd worden. Wat ook nog een lastige opgave wordt, is het gebouw verduurzamen. Ik denk dat de politiek er nog onvoldoende van doordrongen is dat er in dat opzicht nog heel wat moet gebeuren."

Wat een verhuizing naar het kasteel volgens Boesveld wel lastig maakt, is de bredere functie van De Eendracht. ,,Het theater is onderdeel van een groter geheel: we hebben ook de bibliotheek, het Gemerts Atelier, De Bunker, de omroep en tientallen verenigingen. Wat doe je daar mee? En is een commerciële uitbater zich bewust van die bredere functie?"

Nieuwbouw

Voor een tweede theaterzaal náást de bestaande Eendracht is Gemert te klein, denkt hij. ,,Dat krijg je qua exploitatie niet rond." Ook een optie zou volgens Boesveld nieuwbouw op een andere locatie zijn. ,,Uiteindelijk is het aan de politiek om een keuze te maken. Maar het kasteel is misschien wel een gouden kans."

In het nieuw gepresenteerde plan zitten twee onderdelen voor woningbouw buiten de kasteelmuren, aan De Haag en aan het Hopveld, op de plek waar nu nog de VELT-kruidentuin ligt. Volgens VELT-voorzitter Ido Cranen is het 'nu nog te vroeg voor meningsvorming'. De tekening in het plan laat volgens hem alleen bebouwing van het voorste deel van het VELT-terrein zien. ,,Dat is zo'n 4000 vierkante meter van in totaal ruim 3 hectare.

VELT heeft die 3 hectare sinds 1994 in erfpacht van de gemeente, de huidige kruidentuin zit er al sinds 1989. Volgens Cranen is het de gemeenteraad die over beëindiging van die erfpacht een besluit moet nemen. Hij wijst erop dat bebouwing in het gebied 'hyper- hypergevoelig' ligt, mede vanwege een uitspraak die de Raad van State tientallen jaren geleden deed.

Nieuwe huizen

Voor het gebied waarin het Hopveld ligt, de Schoorswinkel, werden in de jaren '70 grootscheepse bouwplannen gepresenteerd. Maar na bezwaren vanuit het dorp bepaalde de Raad van State dat woningbouw in dat gebied maar mondjesmaat is toegestaan.