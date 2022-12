Thuiswedstrijd voor Gemertse kunstenaars Arts en Van de Werff; ‘Kunst maken is hard werken’

GEMERT - Bij Kunst op Locatie exposeren tot en met 25 januari de in Gemert woonachtige kunstenaars Theo van de Werff en Alphons Arts voor het eerst in hun woonplaats. Beiden maken hun kunstwerken al vanaf hun jeugdjaren en hebben een reputatie opgebouwd tot ver buiten de Gemertse grenzen.

Kunst op Locatie is een vrijwilligersinitiatief van Kunstcollectief in Gemert met als doel kunstwerken laagdrempelig tentoon te stellen. Zij vonden een geschikte ruimte binnen de gemeente in het gebouw van Kunstlokaal aan de Vondellaan. Daar is een permanente expositieplek ingericht die gratis toegankelijk is tijdens de openingstijden; maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

Beter leren kennen

Van de Werff en Arts hebben elkaar tijdens het inrichten van de expositie beter leren kennen en ondanks dat zij verschillende kunstvormen beoefenen hebben ze naar eigen zeggen grote overeenkomsten.

Kunst maken is hard werken, daar zijn de beide heren zijn het over eens. ,,De zoektocht naar de uiteindelijke vorm van een beeld is vaak een lange weg.’’ Van de Werff maakte toen hij jonger was eerst schetsen en daarna werkte hij de vorm verder uit in klei voordat hij het uiteindelijke materiaal, vaak Belgisch hardsteen of marmer, ging bewerken.

Quote Na een paar keer kappen uren turen naar je object om je volgende actie te bepalen Theo van de Werff

,,Veel uren denkwerk en studie waren daarbij nodig. Later in mijn carrière ging ik vaker direct in de steen aan het werk. In praktijk betekent het dat je na een paar keer kappen weer uren zit te turen naar je object om je volgende actie te bepalen. Die concentratie is hard werk, want eraf is eraf. Dan kun je het niet meer corrigeren en de vorm moet kloppen.’’

Hun werkwijze lijkt veel op elkaar. Allebei streven ze naar een bepaalde perfectie in perspectief en compositie en in holling en bolling. Beiden leggen de lat voor zichzelf hoog.

Quote Ik heb wel eens een doek gewoon maar aan de kant gezet omdat ik die perfectie niet kon vinden Alphons Arts

Arts werkt vanuit droombeelden. ,,In mijn dromen zie ik een beeld voor me dat ik zoveel mogelijk moet benaderen op het doek en dat kan soms een hele zoektocht zijn. Ik heb wel eens een doek gewoon maar aan de kant gezet omdat ik die perfectie niet kon vinden, om het jaren later pas terug te zien en het wel te kunnen afmaken.’’

Beide heren hebben de kunst beoefend naast hun eigenlijke werk, Van de Werff als psychiatrisch verpleegkundige en creatief therapeut bij de GGZ en Arts als docent kunst op het Commanderij College en diverse kunstopleidingen.

Zondag 11 december is de tentoonstelling te bezoeken tussen 13.00 uur en 17.00 uur en dan zorgen Alphons Arts ‘and friends’ voor een muzikale omlijsting in de vorm van akoestische folkrock. Ook op zondag 8 januari is de expositie te bezoeken en zijn beide kunstenaars aanwezig.