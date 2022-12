Tiener heeft 16 kilo vuurwerk onder zijn bed liggen in Hoeven

Mensen met twee rechterhan­den, die heeft klokkengie­ter Eijsbouts uit Asten het liefst. ‘De rest leren we hen zelf wel’

ASTEN - Koninklijke klokkengieterij Eijsbouts uit Asten is dringend op zoek naar tekenaars, elektrotechnici en monteurs op locatie. Want er is ambachtelijk werk aan de winkel, van Utrecht en Amsterdam tot het Canadese Ottawa.

