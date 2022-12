Toko Naga maakt in de Bossche Kruisstraat plaats voor toko Sin Fa

Dic­kens-ver­haal is weer te zien in Gemert

GEMERT - Een verbeelding van het kerstverhaal over Ebenezer Scrooge van schrijver Charles Dickens is tijdens de aanstaande kerstweek weer te zien in Gemert. De beelden worden geprojecteerd op de ramen van het voormalige kantoor van de Van den Acker Textielfabriek en het aanliggende woonhuis aan de Ruijschenberghstraat.

21 december